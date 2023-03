Anvedi dove mangia Giorgia

Di fotografie che ritraggono Giorgia Meloni al ristorante, sul web ne troviamo a bizzeffe, incluso l’increscioso scatto carpito da Asia Argento nel 2017. Venne pubblicato dall’attrice su Instagram con un commento in inglese che, tradotto, diceva pressappoco: “La schiena lardosa della ricca e svergognata – Make Italy great again – #fascista ritratta al pascolo”. Alludeva, Asia Argento, allo slogan della campagna elettorale di Donald Trump, il famoso MAGA, Make America great again, poi ampiamente disatteso dal magnate divenuto presidente.

