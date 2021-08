Le “madri lionesi”, pioniere della cucina francese che hanno inventato Bocuse

Oggi le donne chef in Francia rappresentano meno del 6 per cento del pantheon degli stellati. Ma tutto ebbe inizio nei "bouchons" di Lione, dove negli anni Venti alcune domestiche intraprendenti rivoluzionarono l'alta gastronomia

E’ il 1946 quando un ventenne di nome Paul Bocuse si presenta sul col de la Luère, a Pollionnay, dove una signora dal sorriso bonario cucina meraviglie nel suo ristorante di specialità lionesi. “Dimmi piccolino, come sei salito quassù?”, chiede la proprietaria incuriosita. “In bici, madame”, risponde il futuro padre della nouvelle cuisine francese. La signora scorge in quel ventenne una grande voglia di imparare, e, con un sorriso, lo invita a fermarsi nel suo chalet: “Si vede che non sei un fannullone, vieni a lavorare con me”. Eugénie Brazier è stata la madre dell’alta cucina francese, la “santa dei gastronomi”, come l’ha definita lo chef stellato Mathieu Viannay, che nel 2008 ha acquisito La Mère Brazier, istituzione della cucina lionese situata al 12 di rue Royale a Lione, che quest’anno festeggia i suoi cent’anni. “Mia nonna, quando ha aperto il ristorante, ne ha fatto subito qualcosa di chic e alla moda”, racconta oggi Jacotte Brazier, nipote di Eugénie.