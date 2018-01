In morte dei fast chef

Qualcuno o qualcosa sta uccidendo i più grandi cuochi d’Europa e non è soltanto l’anagrafe, che pure un ruolo nella morte di Gualtiero Marchesi (classe 1930) e di Paul Bocuse (classe 1926) certamente l’ha avuto. Oggi è sufficiente entrare a far parte della categoria degli chef per venire seppelliti dal ridicolo, come nota Antonio Albanese nel suo “Lenticchie alla julienne”. Come si è arrivati a questo punto? Colpa della televisione? Anche. Entrando nel fatuo mondo dello spettacolo i cuochi sono...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.