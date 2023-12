Con il via libera alla benedizione delle coppie gay il Papa sconfessa se stesso

Il Pontefice ha approvato la possibilità di benedire le coppie in situazioni irregolari e le coppie dello stesso sesso. Non cambia niente, si dice, ma in realtà cambierà tutto

Il Papa ha approvato la pubblicazione della Dichiarazione “Fiducia supplicans” con cui di fatto si concede “la possibilità di benedire le coppie in situazioni irregolari e le coppie dello stesso sesso, senza convalidare ufficialmente il loro status o modificare in alcun modo l’insegnamento perenne della Chiesa sul matrimonio”. Il documento, firmato dal cardinale Victor Manuel Fernández, di fatto sconfessa quanto lo stesso Pontefice aveva stabilito nel marzo del 2021, con un responsum ad dubium in cui si diceva che le benedizioni delle coppie gay non erano ammissibili. “La Chiesa – scrive ora il prefetto – è il sacramento dell’amore infinito di Dio. Perciò, anche quando il rapporto con Dio è offuscato dal peccato, si può sempre chiedere una benedizione”.