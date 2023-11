Ha senso una Chiesa che si fa ambientalista e crocerossina?

Sui tavoli dei vescovi s’affastellano studi, ricerche e sondaggi: il refrain è lo stesso da tempo – da qualche decennio, va detto per evitare subito d’essere penosamente infilati nella lista nera dei cosiddetti antibergogliani –, la gente in chiesa non ci va più. Le messe si diradano e se una volta le parrocchie rivedevano orari e funzioni perché “non ci sono preti”, adesso il ragionamento si fa più sofisticato: si tagliano celebrazioni perché non ci sono più fedeli. D’inverno fa freddo, almeno al nord, e non ha senso tenere aperte chiese e pagare salate bollette del riscaldamento per i cinque-sei anziani che partecipano alle messe feriali. Quelle domenicali resistono, ma sempre più si accorpano, una volta qui e una volta là all’interno di foranie, decanati e vicariati. E’ di moda lo slogan “meno messe, più messa”, per dire che ormai non ha più senso celebrare per una decina di persone senza coro, senza lettori adeguatamente formati, senza chierichetti. Meglio una celebrazione in meno ma più curata che faccia davvero sentire quel sensus ecclesiae auspicato e auspicabile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE