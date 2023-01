George Pell, un gigante della Chiesa

Roma. George Pell non era un tipo diplomatico, uno che diluiva in melasse o citazioni letterarie ciò che aveva da dire. Non si preoccupava, insomma, di rendersi dotto davanti agli interlocutori o di sfoggiare conoscenze teologiche (che aveva, eccome) conversando con giornalisti o intellettuali. Parlava con tutti, senza anticamere o liste d’attesa, così frequenti tra i maggiorenti ammantati di porpora, che una volta accolto l’interlocutore poi ben poco hanno da dire. In Vaticano lo sapevano bene, e anche chi non aveva contezza del carattere spigoloso del cardinale australiano morto improvvisamente martedì sera dopo un’operazione di routine lo capì in fretta. Conservatore tutto d’un pezzo (e ne andava fiero), aveva cercato di portare novità nella vecchia macchina curiale, quando Papa Francesco lo chiamò da Sydney con l’incarico di rimettere in sesto le finanze della Santa Sede. Ai monsignori abituati alle lettere su carta intestata con tanto di stemma in alto a sinistra, lui preferiva spedire email. E di questo, tanti porporati si lamentavano: cosa vorrà mai fare questo omone dell’altra parte del mondo, così rude e sbrigativo?

