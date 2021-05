Un cardinale alla gogna

Sarà in libreria dal 13 maggio “George Pell. Diario di prigionia”, il volume edito da Cantagalli (448 pp., 25 euro) in cui il cardinale australiano racconta i suoi tredici mesi trascorsi in prigione, otto dei quali in isolamento, prima dell’assoluzione piena decisa dall’Alta corte. Il diario, tradotto in italiano da Davide Riserbato, si avvale di un’introduzione firmata da George Weigel.

