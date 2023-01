George Pell è stato un moderno Dreyfus. Distrutto in nome dell'odio contro ciò che rappresentava

La sua storia è quella di una caccia alle streghe. La gogna subita non gli restituì mai la sua vita precedente. "Controverso cardinale" per la Bbc, vittima di malagiustizia in verità. La sua vicenda sarà di lezione per il futuro

Con il cardinale George Pell la Chiesa perde un uomo, una carriera ecclesiastica spettacolare, un ex membro influente (il numero tre) del Consiglio della corona di Papa Francesco, e perde una storia di eccezionale forza e significato simbolico. Ora che le passioni si sono spente, si dovrebbe rielaborare l’insieme dei fatti che condussero questo omone meraviglioso, imponente e sorridente come il suo conservatorismo ecclesiale, in un carcere dello stato di Victoria, nella sua nativa Australia, per oltre un anno, schiacciato da accuse inverosimili, provenienti da decenni prima, firmate da un accusatore che per legge e tutela dei minori (di allora) è rimasto ignoto nelle generalità alla pubblica opinione.