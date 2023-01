È morto il cardinale George Pell, testimone dell'odio contro la Chiesa

La banda della Magliana, i Lupi grigi, lo Ior, Marcinkus, le fatture... nulla che le indagini non abbiano cestinato. Ora la Santa Sede riapre il caso. Da quarant’anni dentro le Mura leonine non fanno altro che credere al primo venuto o friggere nei tormenti per un fatto di cronaca che, magari, potrebbe non riguardarli nemmeno