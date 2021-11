Il carisma di Comunione e liberazione è comunitario, non personale

Le dimissioni di don Julián Carrón dalla carica di presidente della Fraternità di Comunione e liberazione, comunicate ai relativi componenti attraverso una lettera carica di significati, rimandi ed emozioni, presentano una dignità ecclesiale che trascende le contingenze pure eventualmente coinvolte. In tal senso, esse non possono essere ridotte alla stregua di una scelta personale e strategica, quasi a trattarsi del “gesto di un uomo amareggiato” e determinato a lanciare “una sfida a chi l’ha spinto a farlo”; nemmeno possono essere degradate all’intenzione del sacerdote di “togliere alibi ai suoi critici interni, spogliarsi di ogni potere e liberare così la scelta della nuova guida dalla sua tutela”, come invece ha sostenuto Antonio Polito sul Corriere della Sera. Piuttosto, esse trovano fondamento in più decisive ragioni di ordine teologico e canonico, che la lettera lascia trasparire e che occorre cogliere nella loro radicale essenzialità, pena la relativa incomprensione e vanificazione.

