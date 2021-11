L'addio di Carrón a Comunione e liberazione e l'oggi della chiesa

Don Julián Carrón è un sacerdote e teologo spagnolo, trattenuto nei modi come a custodire una nativa timidezza, che non ha perso l’accento della sua lingua nonostante viva in Italia da molti anni, da quando don Luigi Giussani lo chiamò per affidargli, alla sua morte nel 2005, la guida di Comunione e liberazione. Ruolo cui è stato riconfermato nel 2008, nel 2014 e nel 2020. Non ha perso il suo riserbo nemmeno quando con una lettera sul sito di Cl ha annunciato le sue dimissioni “per favorire il cambiamento della guida a cui siamo chiamati dal Santo Padre”. Senza dilungarsi in dettagli, e con un’intonazione personale: “Rendo grazie a Dio per il dono della compagnia di cui ho potuto godere, davanti allo spettacolo della vostra testimonianza”. Le dimissioni di don Carrón non giungono certo inattese, per i membri del movimento e per chi conosca le vicende della chiesa, ma allo stesso tempo giungono impreviste: nella rapidità e secchezza, e anche nella mancanza di indicazioni sulla futura guida di Cl.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE