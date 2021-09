L'origine della cristianofobia è meno misteriosa di quanto si possa pensare

C’è il grave peccato dell’abuso deliberato del nome di Dio per ottenere benefici ingiusti a nostro vantaggio (falsa testimonianza in nome di Dio) o per giustificare la tirannia dei potenti e del fanatismo, finanche il terrorismo. Ecco perché le cosiddette “teocrazie”, che proclamano le leggi umane come comandamenti di Dio vincolanti in coscienza, le guerre e gli omicidi, che non possono essere ordinati da Dio, non sono altro che bestemmia del santo nome di Dio. Infatti, Dio vuole sempre la salvezza dell’uomo. Ciò implica il necessario imperativo dell’umanità anche nei confronti dei criminali legittimamente condannati. Nella famosa conferenza di Ratisbona (12 settembre 2006) Papa Benedetto XVI ha usato una disputa tra un imperatore cristiano e alcuni studiosi musulmani come un’opportunità per condannare tutte le violenze in nome di Dio in quanto contraddittorie con il nome di Dio. L’interlocutore imperiale parte dalla conoscenza biblica: “Dio è spirito” (Gv 4, 24) e “Dio è amore” (1 Gv 4, 8). Per questo come cristiano è assolutamente fermo sul fatto che “Dio non si compiace del sangue”, cioè della violenza distruttiva e tanto meno del terrorismo, degli atti criminali e dei crimini brutali contro l’umanità perché “non agire secondo ragione […] è contrario alla natura di Dio”. Ed è anche autocritico, alla luce delle implicazioni storiche del cristianesimo con il potere politico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE