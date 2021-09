Un bambino non nato è uno scandalo umano

Bergoglio non ha detto che la vita umana dal concepimento alla morte è un principio non negoziabile, non ha schierato la Chiesa cattolica al fianco dei pro life per una legislazione interdittiva, non ha negato misericordia e tenerezza pastorale verso chi abortisce e verso chi fa abortire, cioè il grande assente di una guerra culturale che riguarda innanzitutto la cultura maschile e le politiche pubbliche antinataliste, niente di tutto questo. Bergoglio si è limitato a un’osservazione agghiacciante perché ovvia, tra l’altro sostenuta da laici con argomenti laici: l’aborto è un omicidio.

