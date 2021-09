Il Papa lasci perdere i complotti che non esistono e le tv cattive

È inusuale, almeno per i canoni classici, la difesa che Papa Francesco sta facendo di se stesso contro presunti avvoltoi che minerebbero il suo pontificato e sarebbero intenti a pianificare il prossimo Conclave. Inusuale perché, in passato, i Pontefici lasciavano passare attacchi e critiche (anche ben più gravi e furibonde di quelle, spesso clownesche e risibili, dirette a Bergoglio) ed evitavano di condannare pubblicamente le televisioni non allineate. Non si perdevano in minuzie. Francesco, invece, è fatto di altra pasta e lo ammette quando dice di avere poca pazienza. A quel che si dice di lui tiene eccome, e a dispetto di una narrativa secondo cui si disinteresserebbe di chiacchiere, pettegolezzi e commenti vari, certe campagne mediatiche l'hanno punto sul vivo. Tanto da confessarlo ai confratelli gesuiti incontrati in Slovacchia: “C'è una grande televisione cattolica che continuamente sparla del Papa senza porsi problemi. Io personalmente posso meritarmi attacchi e ingiurie perché sono un peccatore, ma la Chiesa non si merita questo: è opera del diavolo. Io l’ho anche detto ad alcuni di loro”. Non si comprende bene la sorpresa: Paolo VI fu linciato mediaticamente per buona parte del pontificato, tradito anche da confratelli che sempre aveva creduto amici fidati. Benedetto XVI subì una delle più volente campagne di stampa che la storia ricordi, senza mai reagire, lamentarsi o rispondere. Neppure quando sui giornali finivano – anticipate – le nomine di presuli da lui firmate, trafugate e consegnate a qualche operatore della stampa.

