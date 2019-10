Roussovianesimo

Roma. Al Sinodo in Vaticano si è scoperto improvvisamente che in Amazzonia non c’è soltanto il buon selvaggio roussoviano, l’uomo della natura ancora non corrotto dalla civiltà, ma anche gli infanticidi che mettono a morte i bambini disabili, gemelli, “difettosi”. Un giornalista, intervenuto alla conferenza stampa dell’8 ottobre, ha detto che almeno venti popoli amazzonici uccidono i bambini portatori di handicap, mentre il Sinodo presenta le tribù amazzoniche come “pure” e “innocenti”. Il cardinale peruviano Pedro Barreto, uno dei tre...

