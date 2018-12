Evviva Andrea Monda e Andrea Tornielli

Tutte le vecchie volpi finiscono in pellicceria, e tutti i direttori finiscono emeriti, prima o poi. O si emeritano da soli o vengono emeritati. Qui al Foglio ne sappiamo qualcosa, e felicemente per tutti. E’ toccato anche a Gian Maria Vian, studioso accanito e sottile, scrittore e giornalista cattolico di rango, uomo di mondo esperto di politica vaticana, per molti anni direttore dell’Osservatore Romano, ma sopra ogni altra cosa tenuto a battesimo da quel meraviglioso Papa e intellettuale e politico...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.