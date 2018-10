L'effetto grottesco è scontato quando parla Di Maio

Compatti come una testuggine romana. Così il capo politico, attraverso il blog del fondatore, rilanciato sui social, dispone in campo di battaglia il M5s. L’immagine è a un tempo ridicola e inquietante. Inquieta perché è un’immagine violenta, guerresca e per dirla tutta evoca un simbolo poco rassicurante, la tartaruga di CasaPound. Lo statista di Pomigliano però si è molto applicato e soprattutto documentato. Se ne è accorto Marco Taradash che ha rilanciato sui social la notizia che le frasi che spiegano ai grillini cosa sia la testuggine romana sono copiate pari pari da Wikipedia. L’effetto grottesco rimane anche nei passaggi più preoccupanti quando il capo politico si fa capo militare e parla del “nostro esercito” intendendo il M5s. Certo, si tratta di Di Maio e non di Mao Zedong, e infatti nello stato maggiore dell’esercito della “lunga marcia” nessuno riuscirebbe a immaginare Toninelli, ma, più che sorridere, vale forse la pena fare un serio esercizio di memoria. Si scoprirà che mai, nella storia della Repubblica, un capo politico ha parlato del suo partito chiamandolo “il nostro esercito”. Nessun leader dell’opposizione parlamentare, anche nelle sue forme più estreme, tantomeno un leader del partito di maggioranza. Allora, scontato il grottesco che in questo paese pare inevitabile, forse si smetterà di sorridere.