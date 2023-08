Brooke e Billy, che non hanno abortito per colpa della legge restrittiva texana. Ma ne sono felici

Mettete da parte le cialtronate del generale Vannacci, per un istante, allontanatevi dal chiacchiericcio della politica e prendetevi qualche istante per leggere una storia di vita. Dura, dolorosa, allegra. Caroline Kitchener è una giornalista americana piuttosto famosa. Ha vinto numerosi premi. Ha ottenuto un Pulitzer nel 2023. Ha lavorato per l’Atlantic, il Guardian, Vox e il Wall Street Journal. Ha scritto un libro di discreto successo sulla vita di cinque donne nel loro primo anno dopo la laurea (“Post Grad: Five Women and Their First Year Out of College”). E da qualche tempo lavora al Washington Post dove si occupa di un argomento molto delicato: l’aborto. All’inizio di agosto, Caroline Kitchener ha pubblicato un reportage che ha fatto molto discutere. Kitchener, nel 2021, è andata a casa di una coppia di teenager in Texas. Lui si chiama Billy High, lei si chiama Brooke Alexander. Hanno scoperto di aspettare un bambino nella tarda notte del 29 agosto, due giorni prima dell’introduzione, su decisione del governatore del Texas, dell’Heartbeat Act, la legislazione più restrittiva degli Stati Uniti sul tema dell’interruzione di gravidanza: aborti vietati una volta che un’ecografia rilevi l’attività cardiaca, ovvero a circa sei settimane di gravidanza.

