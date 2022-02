La battaglia sull'eutanasia che ha dimenticato il valore della vita umana

Mai una parola sulla realtà dei malati seguiti nei servizi domiciliari e hospice di cure palliative, i quali vogliono vivere e non morire. Mai una parola sulle reali motivazioni, anche economiche. Non sempre le buone intenzioni riescono a fermare le cattive conseguenze

La Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”. Questo il testo del comunicato del 15 febbraio con il quale è stato giudicato inammissibile il referendum che avrebbe voluto abrogare parzialmente l’articolo 579 del codice penale sull’omicidio del consenziente. È stupefacente come le stesse persone che nel 2019, dopo la sentenza 242, inneggiavano alla Consulta come a un organo simbolo del progresso nel nostro paese adesso invece la vedano sotto una luce contraria. Il problema, anche di molte fonti di informazione, è che pochissimi, prima di gioire o di disperarsi, sembrano in grado di comprendere correttamente i termini del problema. La sentenza 242 del 2019 dichiarava infatti l’illegittimità a certe condizioni dell’articolo 580 del codice penale (istigazione o aiuto al suicidio), il quesito referendario si spingeva invece molto oltre e tentava di fatto di lasciare aperta la porta all’eutanasia intervenendo grossolanamente sull’articolo 579 del codice penale, liberalizzando di fatto ogni forma di omicidio del consenziente.