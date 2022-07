È arrivato l'arrotino. Pardon, è solo il nuovo libro di Michelle Obama

A metà novembre uscirà “La luce che è in noi”, un saggio della ex first lady che vi spiegherà come far risplendere la luce che è in voi. Una vera e propria cassetta degli attrezzi per la vita, spiega la nota stampa. Ma certo, se poi vostro marito diventa Presidente degli Stati Uniti è meglio

Donne! È arrivato l’arrotino – pardon, è in arrivo il nuovo libro di Michelle Obama, l’ex first lady con tanto tempo libero. Dopo il memoir “Becoming”, a metà novembre uscirà “La luce che è in noi”, un saggio che vi spiegherà come far risplendere, non ve l’aspettavate, la luce che è in voi. Una vera e propria cassetta degli attrezzi per la vita, spiega la nota stampa; una raccolta di riflessioni per voi che vi sentite spaesate e vulnerabili, un prontuario per incanalare la vostra frustrazione verso qualcosa di positivo.

Non è solo una collezione di buone pratiche per mantenere un equilibrio, ma una vera e propria scuola di resilienza fondata su solidi principii basilari per il vostro tempo. Questo libro vi insegnerà a riconoscere l’autostima che nascondete nella fragilità, a parlare il linguaggio dell’empatia, a lavorare sulle vostre paure, a trarre forza dalla comunità, a compiere scelte audaci, e a volare alto facendo affidamento soltanto sulle vostre forze. Certo, se poi vostro marito diventa Presidente degli Stati Uniti è meglio.