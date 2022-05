Com'è preistorica l'immagine della donna preistorica

Secondo il documentario "Lady Sapiens", nella preistoria le donne avevano non solo gli stessi ruoli ma anche la medesima conformazione fisica degli uomini. Magari tra un po' scopriremo che in passato i ruoli di genere erano invertiti

Potrà sorprendervi ma le donne preistoriche non assomigliavano a Raquel Welch. Ve la ricordate in “Un milione di anni fa”, dove interpretava Loana indossando un bel bikini di pelli animali? Ebbene, un documentario francese, “Lady Sapiens”, dimostra che l’immagine della donna preistorica così com’è stata tramandata risente di una sovrastruttura maschilista per cui ci siamo convinti che le nostre antenate stessero in caverna a scodellare bambini mentre gli uomini erano in giro a procacciare cibo e, magari, a combattere tirannosauri a mani nude come il partner di Raquel Welch nel vecchio film.

Invece, stando al documentario, le donne avevano non solo gli stessi ruoli degli uomini ma anche una conformazione fisica in sostanza indistinguibile. Chi l’avrebbe mai detto: niente Raquel Welch preistoriche e, purtroppo, niente bikini. Del resto da “Un milione di anni fa” è passato mezzo secolo che sembra un ulteriore milione di anni; è cambiato il comune sentire ed è giusto che la storiografia si adegui alle mutate coordinate culturali. Magari presto anche “Lady Sapiens” diventerà altrettanto antiquato. E fra mezzo secolo un nuovo documentario ci dimostrerà come, mentre l’uomo preistorico ancora si dondolava dai rami, la donna fosse già amministratore delegato.