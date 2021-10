Incappare in una fake news su Marconi

La statua dell'inventore imbrattata al Pincio non esiste. Faccio autocritica per esserci cascato, in buona compagnia: se ci abbiamo creduto tutti è perché nelle nostre teste è ormai normale che un monumento storico venga processato

Come Giacomo Leopardi compongo una palinodia ovvero, come Ugo Tognazzi, rivendico il diritto alla cazzata: che nello specifico è stata cascare, busto e tutto, nel tranello dell’erma di Guglielmo Marconi imbrattata al Pincio da un sedicente gruppo antifascista scontento dei trascorsi politici del nostro. Ora vien fuori che al Pincio non c’è nessun busto di Marconi; o meglio, ce n’è uno, effettivamente imbrattato, ma è stato aggiunto clandestinamente e reca le fattezze dell’artista autore dell’oggetto e della performance, Karlo Mangiafesta. Il quale, sul web, ha la biografia più breve ed essenziale della storia: “Karlo Mangiafesta non esiste”.