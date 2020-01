Sostiene la caldaia

Buonasera, sono una caldaia. Anzi, sono una caldaia intelligente, tanto intelligente da potervi chiamare sul cellulare e dirvi: “Ciao, sono la tua caldaia”. E poi, dopo i convenevoli, avvertirvi che sono ancora spenta o segnalarvi che ho un problema tecnico o magari, non so, fare due chiacchiere per passare il tempo. Sono una caldaia e la mia caratteristica precipua è comportarmi come il bancomat di quel racconto di Stefano Benni, che riconosceva l’utente e ci parlava, rivelandogli che la moglie lo tradiva e rincuorandolo con un prelievo dal conto dell’amante. Sono una caldaia e realizzo la profezia di Eduardo De Filippo: un giorno un funzionario Rai lo chiamò esordendo con “Qui è la televisione” e lui rispose, prima di riattaccare, “Le passo subito il frigorifero”. Dunque non sono solo una caldaia, sono la dimostrazione che ciò che oggi vi attrae e vi stupisce è esattamente ciò che ieri vi sembrava ridicolo.