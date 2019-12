Dicono gli italiani che a casa loro va tutto bene, ma in Italia no

Volete prima la notizia buona o quella cattiva? Quella cattiva è che, stando a un sondaggio Ipsos commissionato da CorSera, le cose in Italia vanno male. Gli italiani sono convinti che la nazione stia andando nella direzione sbagliata e che ci siano seri problemi anzitutto con immigrazione ed economia. Pessimo auspicio per l’anno nuovo. Quando però si passa a considerare ciascuno il proprio orticello, le cose cambiano: gli italiani non percepiscono emergenze riguardo all’immigrazione nella propria zona di residenza e, quanto a soldi, la situazione delle casse familiari risulta stazionaria. Dunque a casa e nel vicinato le cose vanno benone, grazie. La cattiva notizia è che in Italia le cose vanno male; quella buona è che, per fortuna, gli italiani non vivono in Italia.