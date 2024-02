Il vero problema dell'Italia è in realtà un mistero

Da Francesca Albanese a Laura Boldrini. Su Israele, Palestina e il "record" italiano

L’italiana Francesca Albanese, inviata speciale dell’Onu per i territori palestinesi, è stata rimbrottata e richiesta di dimissioni dai governi di Francia e Germania per aver detto che il massacro di ebrei del 7 ottobre, “non è il risultato dell’antisemitismo, è giustificato bensì dell’oppressione israeliana sui palestinesi”. Ma non è questo il problema. L’italiana Laura Boldrini, nella sua veste di presidente del “Comitato permanente sui diritti umani” della Camera dei deputati, ha scelto questi giorni per ospitare ufficialmente gli esponenti di due organizzazioni terroristiche palestinesi come Addameer e Al-Haq, membre entrambe dell’organizzazione terroristica Flpl, Fronte popolare per la liberazione della Palestina. Ma neanche questo è il problema. Il problema è come sia riuscita, l’Italia, a partorire addirittura due personalità di tanto spessore nello stesso secolo.