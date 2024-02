Elly Schlein e il trofeo di Sanremo

Ai Ricchi e Poveri un personalissimo premio Chanteclair, sul genere Greta Thunberg

Elly Schlein, anche da segretaria del Partito Democratico, non ha avuto nessuna intenzione di rinunciare all’attribuzione di un proprio premio personale ai concorrenti di Sanremo. Lo fa da sempre, per divertimento puro, per un discutibile amore per la musica e, ciò che più conta, finalmente con un sorriso. Nient’altro. Brava. Ieri, per riferirsi all’ultima occasione, il suo personalissimo trofeo Chanteclair, una sorta di “premio natura” sul genere Greta Thunberg dovuto all’attentissima cura ecologica applicata ai detersivi per il pulito, la compagna Schlein l’ha consegnato ai panni dei “Ricchi e Poveri”. E rompa poco i coglioni il compagno Landini: gli “Straricchi e strapoveri” non partecipavano.