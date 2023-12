Primi effetti della legge bavaglio

Rivolte già organizzate in diverse piazze. Il governo invita subito a chiarire

Clima d’allarme ieri e affollatissime riunioni preparatorie per le manifestazioni popolari previste oggi e domani a Milano, Torino, Roma, Napoli e nelle Isole. Il Ministero degli Interni invita questo giornale a chiarire senza esitazione e iattanza come l’assenza ieri della rubrica “Andrea’s version” dal quotidiano medesimo sia dipesa dalla riproposta smemoratezza del poveraccio che la redige, non già quindi dall’applicazione anticipata della legge bavaglio contro la libertà d’informazione. Il giornale, ovviamente scusandosi, aderisce quindi con piacere all’invito dell’Esecutivo col proponimento di evitare gravi moti di piazza che aggraverebbero la crisi di un paese già di suo nelle mani non dei liberali, piuttosto dei nazifascisti alla Lollobrigida, mica cazzi.