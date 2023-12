Tutti i tipi di bavaglio, compresi quelli dei Travagli e dei Giannini

Da strumento per l'infanzia a soluzione per frenare la bava negli adulti

Il bavaglio è uno strumento per l’infanzia quando i sorrisi sdentati si accompagnano a interminabili colate di saliva che in qualche maniera richiedono un argine, qualcosa che sia in grado di assorbirle senza che la creatura si ritrovi zuppa. Poi c’è il bavaglio chiamiamolo silenziatore. Entrambi nascono in riferimento alla bava su cui s’impernia la sua funzione. Esiste cioè la necessità di frenare la bava di chi ancora non lalla ed esiste quella di ridurre lo schiamazzo di chi grida e sgrida e si scalmana. Vedete? Le parole ci arrivano così, con biforcazioni che sembrano naturali o scontate, invece non tutto è sempre come appare. Tanto è vero che per frenare la bavetta verde dei Travagli e dei Giannini da piccoli basta e avanza un adulto; laddove per frenare la bava striata e stracolante dei Travagli e dei Giannini cresciuti ci vogliono tanti di quegli adulti da fare una legge.