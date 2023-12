Nordio combatte per la giustizia giusta. Forse

Separazione delle carriere, abolizione dell’obbligatorietà dell’azione penale, garanzie per gli avvisati di garanzia, intercettazioni supercontrollate, secretazione degli atti fino al processo eccetera, eccetera, eccetera. Tutto promesso, niente fatto. Ma lo farà

Ci pentiremo. Il dottor Nordio si rivelerà il più strenuo combattente mai visto per la giustizia giusta. Ha già stabilito separazione delle carriere, abolizione dell’obbligatorietà dell’azione penale, garanzie per gli avvisati di garanzia, niente o quasi niente trojan, intercettazioni supercontrollate, secretazione degli atti fino al processo, cancellazione dei dati non probanti su persone intercettate nei processi che riguardano altri, segretezza sulle ordinanze di custodia cautelare fino al processo. Tutto per ora è stato promesso, niente, per ora, è stato realizzato. Poco male. Ogni cosa diventerà concreta. Tranquilli. Questione di giorni, di settimane, alla peggio di mesi. L’uomo emana energia, l’animo suo appare giovanile, il futuro di Nordio al governo è luminoso e splendente. Eviti dunque di agitarsi e finché può ci dia dentro col sesso.