Decoro e conflitto armato

I militanti di Hamas sono tutti civili. Se cerchi degli individui o dei gruppi di incivili cui poter sparare per qualche astrusa ragione non condannabile dall’Onu, benissimo, tira tre colpi, sempre meglio se tre colpi a salve, e questo ti varrà un invito a Yale per una lectio magistralis sui doveri del decoro anche in tempo di conflitto armato. Nel mentre perdi, come si chiama quella scemenza? Ah già, la guerra. Che chissenefrega di una robaccia simile.

