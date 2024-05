Il pluralismo nelle grandi università finanziate coi petrodollari

Formazione serissima delle nuove generazioni nella simpatia per la causa arabo-palestinista e nell'odio tambureggiante per Israele, per un nuovo Vietnam di oriente medio

Non dispongo di grandi mezzi finanziari. Ho letto di Harvard, Yale, Stanford, Princeton, delle alte vette del sapere finanziate da decenni col petrodollaro per avere corsi di studio, centri di formazione, gruppi di specializzazione diretti da capi piazzati sulle poltrone di strutture stramoderne e strapagate da metà della Luna. Per un nuovissimo e generoso movimento culturale di giovani. Per un nuovo Vietnam di oriente medio. Per ragazzi arabi, certo, ma meglio ancora se no. Pluralismo. Contaminazione. Formazione serissima nella simpatia comprensibile della causa arabo-palestinista e nell’odio tambureggiante per Israele. Né le Oxford né le Cambridge della cara, saggia, vecchia Europa, sembrano un passo indietro. Ora. Io non dispongo di petrodollari, forse di qualche risparmio in euro. Forse. Però mi piacerebbe poter pagare il maestrino dell’asilo pubblico sotto casa perché possa allevare, come nella ricca America sbocciata or ora per Hamas, bimbi pronti alla causa nel momento giusto. Nel caso mio specifico, capisco il disagio ma spiego al maestro, sarei pedofilo.