L'Opa degli Emiri d'occidente che conquista le nostre università

"In quattro anni, gli investimenti dei paesi del Golfo in Europa sono aumentati del 180 per cento", rivela il grande quotidiano economico tedesco Handelsblatt. Tra Qatar e Arabia Saudita è in corso non solo una guerra per la supremazia del mondo islamico, ma soprattutto per influenzare l’occidente. C’è il dieci per cento dell’aeroporto di Londra Heathrow che i sauditi hanno appena comprato dopo essere entrati in Telefónica, la prima compagnia telefonica spagnola. La Spagna discute con il Qatar di un fondo di investimento da un miliardo in America Latina. Poi c’è “l’impero tedesco del Qatar”, come lo chiama Politico. L’emiro è presente in Porsche, Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens e Bayern Monaco, per citare solo alcuni brand tedeschi. Il Regno Unito ha visto affluire investimenti dal Golfo per 140 miliardi di sterline. Cifre, compilate da UK Declassified, degne di Londra come “ottavo emirato”. Il commercio inglese con sei paesi del Golfo – Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati – vale 45 miliardi di sterline all’anno, il che li rende il quarto partner commerciale dopo Stati Uniti, Unione Europea e Cina. I sauditi hanno una partecipazione di 598 milioni di sterline in British Petroleum. Londra è in parte in mano al Qatar, da Harrods a Canary Wharf. Abdulhadi Mana Al Hajri, cognato dell’emiro al Thani, ha acquistato il Ritz per 700 milioni. Il fondo dell’emiro – il Qatar Investment Authority – possiede anche il 22 per cento di Sainsbury, il sei per cento di Barclays e il venti per cento di Heathrow. La Aston Martin inglese ha invece ricevuto 500 miliardi di sterline dai sauditi.



