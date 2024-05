Governare l'università

Le discussioni sulla crescita degli iscritti alle università telematiche sono una buona occasione per riflettere sull’Università italiana, spesso presente nel dibattito pubblico solo per parlare di questo o quello “scandalo”: di quella che c’è, con le sue linee di sviluppo, ma anche quella di cui avrebbe bisogno un paese come il nostro, che affronta da anni e affronterà sempre più in futuro condizioni difficili, legate ai suoi problemi demografici e di produttività oltre che al possibile accelerarsi della sua perdita relativa di status, innescato per esempio da una crisi dell’Unione europea o da quella dei rapporti con gli Stati Uniti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE