Laurearsi dal salotto: così politica e business si lanciano sulle università telematiche

Contratti per la formazione della Pubblica amministrazione, polemiche sui titoli di studio comprati, patron sopra le righe, come il sindaco di Terni Stefano Bandecchi. I rischi e le opportunità dell’istruzione a distanza.

Le università telematiche sono le grandi protagoniste della trasformazione dell’istruzione, la rivoluzione digitale applicata alla didattica. Ma come non rendere conto dei sospetti che le accompagnano? Sono università serie o piuttosto “diplomifici”? Qual è il livello dei docenti? E quali interessi politici si accompagnano al colossale business? Domande per rispondere alle quali conviene partire dalla cronaca: un nome autorevole della sinistra come l’ex presidente della Camera Luciano Violante è diventato presidente di Multiversity, polo emergente del settore che ha appena ottenuto un importante contratto per la formazione dei dipendenti pubblici. E non solo: adesso è stata firmata anche un’altra importante convenzione con Confindustria Canavese, con l’inaugurazione del polo didattico Ermete Formazione. Dalle università telematiche alla politica, Stefano Bandecchi, patron di Unicusano, una delle più arrembanti, è diventato sindaco di Terni con un’opzione centrista che ha sconfitto tutti. Dall’università tradizionale a quella digitale, da Padova è appena arrivato un divieto che tradisce preoccupazione e annuncia forse future battaglie.