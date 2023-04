L'Unità di Sansonetti, un foglio per la Perugia-Assisi

Ha promesso di farne un giornale di pace, uno strumento per la fratellanza subito, ma subito, in Ucraina, motivo per il quale basta, stop, chiuderla oggi stesso con l’invio di quelle brutte armi a Kyiv. Scusaci, Antonio Gramsci

E noi da qui, da questo giornale mezzo giornale e mezzo no, ex quasi socialista, neocon alla lontana, mai libberal alla vicina, conservatore, quantunque di progresso, antisaio quanto non antiprete, estremista moderato, ma soprattutto comunista a metà e del tutto anti, noi qui, si diceva, da questo giornale senza mai una notizia, ne abbiamo avuta giusto proprio ieri una: che Piero Sansonetti, lasciando il Riformista per andare a dirigere la risorta Unità, ha promesso di farne un giornale di pace, un foglio per la Perugia-Assisi, uno strumento per la fratellanza subito, ma subito, in Ucraina, motivo per il quale basta, stop, chiuderla oggi stesso con l’invio di quelle brutte armi a Kiev. Questo ha detto Sansonetti: scusaci, Antonio Gramsci.