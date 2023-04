Il bel coup de théâtre di Renzi alla guida del Riformista

Il Terzo polo non decolla, anzi frana, ma intanto si prende un giornale. L’annuncio arriva su Twitter, come all’epoca della gran scalata a Palazzo Chigi, “arrivo arrivo!”. Matteo Renzi nuovo direttore del Riformista è una notizia inaspettata, un coup de théâtre, un’impennata futurista di una carriera sempre concitata, entrate e uscite di scena fulminanti, ribaltoni politici, conferenze a Dubai, cattedre a Stanford, libri, documentari sul Rinascimento, promesse di andarsene via, mollare tutto e invece no.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE