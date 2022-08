Quanto Letta ha bisogno di Calenda

A prescindere da come andrà il voto del 25 settembre, il leader di Azione è fondamentale per il segretario dem

Enrico Letta a commento dell’accordo con Azione: “L’Italia conta molto di più dei singoli partiti, dopo l’esperienza del governo Draghi non può passare al governo delle destre. Una proposta vincente, convincente, rispettosa degli alleati e alternativa alle destre è la scelta giusta per far prevalere lo spirito di coalizione”. Punto primo. “Che se il 25 settembre dovessi bruciarmi il sederino – punto secondo – quel po’ di Calendula una mano santa sarà”.