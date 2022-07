L'arma del social media marketing

La soluzione di Di Maio alla richiesta di armi moderne e potenti da parte di Kyiv

La comparsa sulla copertina di Vogue del presidente Zelensky con signora ha provocato molto scandalo pur non avendo nulla di scandaloso. Di un semplice equivoco si è trattato, al massimo. Non erano passate due settimane da quando Draghi aveva dovuto abbandonare l’incarico, che il ministro Di Maio, lasciato solo e pressantemente richiesto dall’Ucraina di armi potenti e moderne, ha pensato in tutta onestà che mandare a Kiev Rocco Casalino costituisse la riposta solidale e militante meglio corrispondente. Gli risultava il razzone più micidiale di cui disponessimo.