Il virtuoso esempio dell'acqua Sant'Anna. Il Pd impari

Non solo un gran bel gesto per i propri dipendenti, ma anche ottima pubblicità a basso costo

Acqua Sant’Anna, di fronte all’inflazione che galoppa, ha voluto premiare i dipendenti con uno stipendio mensile aggiunto. E il gesto, più che nobile, ha giustamente avuto enorme spazio sui giornali, oltreché debordante sui social. Nessuno ha mancato di sottolineare, su internet ma non solo, la generosità di Acqua Sant’Anna a fronte per esempio di giganti come Amazon, che ai dipendenti alle prese con l’inflazione hanno regalato questo tubo. Interviste e dichiarazioni dell’Amministratore delegato di Acqua Sant’anna si sono giustamente contate a centinaia, più probabilmente a migliaia. Ai lavoratori dello stabilimento sono arrivati 400 mila euri. La pubblicità derivata ad Acqua Sant’Anna per quel santo gesto ha superato senza dubbio il valore di parecchi, ma parecchi, milioni di euri. Nell’applauso popolare. Mica per fare i conti in tasca alle aziende virtuose, la vera verità restando sempre quella antica: che basta il pensiero. Il caso Acqua Sant’anna, imbottigliata alla fonte, dovrebbe piuttosto costituire un formidabile incoraggiamento alla sinistra italiana in difficoltà: per avere successo, manco bisogna più inventare l’acqua calda. Basta fredda.