Putin è più come Hitler o più come Stalin? Ma cosa ci importa

Se ne discute come se non sia già abbastanza dittatore per conto suo

Marina Ovsyannikova. Lungi da me l’intenzione di invitare a non tener conto delle lezioni derivate dall’esperienza, figurarsi dalla storia. Al contrario. Ma guardate che non è tra le cose principali, né tra le più urgenti, litigare se Putin sia come Hitler o non lo sia. E se assomigli piuttosto a Stalin, o a Mao Tse Tung, o quello zic in più, vedi mai, a Pol Pot. Perché un Putin nemmeno uguale a Putin, appena somigliante, ed è già sangue che cola.