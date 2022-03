La sinistra ornitorinco

Photo by Meg Jerrard on Unsplash

È un mammifero. Però col becco. Depone uova come un uccello. Animale evoluto, tanto che se fosse un intellettuale si dispiacerebbe per l'Ucraina, ma capirebbe Putin. Non molto: moltissimo

Marina Ovsyannikova come suggerisce Sofri (grazie), prima di tutto ogni volta. Poi. È un mammifero. Però col becco. Depone uova come un uccello. Ha due clavicole doppie. E non esiste al mondo mammifero con due clavicole doppie. Produce latte. Ma non ha mammelle. E allatta. Ma dalla pancia. Pare una papera. Ma tiene la pelliccia. Vive sulla terra. Però nell’acqua è uguale. È stanziale. Ma volendo di passo. Si accoppia in un modo. E talora in un altro. Fosse un intellettuale di sinistra, con tutta quella pace tipo Louis Vuitton nel cuore, sarebbe dispiaciuto per l’Ucraina. Molto. Odierebbe però l’America. Pardon, la Nato. Quindi capisce Putin. Mica molto: moltissimo. ‘St’intelettuale de sinistra pare evoluto che manco l’ornitorinco de sopra, se scherza ‘nfatti fra noartri.