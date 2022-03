Il ronzio di Canfora

C'è un suono particolare che accompagna la comparsa del verde tenero dei germogli che promettono nuova vita

Avvertite laggiù, come in sottofondo, i primi zac delle potature che segnalano la fine prossima dell’inverno? Cominciate a intravvedere il verde tenero dei germogli che promettono nuova vita? La crescita decisa dell’erbetta? Il friccico pungente quanto basta per stuzzicare le promesse di novità, quando ricomincerà la corsa all’inseguimento dei cambiamenti? Riuscite a sentire l’incessante ronzio capace di avvisarci su come stia febbrilmente riflettendo, l’eminente professor Canfora, su una quantità di stronzate tuttora inedite?