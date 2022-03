Non c'è nessuna guerra in Ucraina? Verifichiamo

I dirigenti politici russi tutti stupidi non sembrano. Se insistono a giurare da settimane che non hanno nemmeno dato il via a un’operazione militare, ecco, prendere in seria considerazione le loro parole sarebbe un dovere elementare

Cerchiamo di stare tutti un po’ più calmi. Forziamoci ad ascoltare anche la campana di chi sostiene verità diverse dalle nostre. I dirigenti politici russi, per dirne una, tutti stupidi non sembrano. Se insistono a giurare da settimane che non solo non hanno scatenato nessuna guerra contro l’Ucraina, come ha ribadito anche ieri una testa fina come il loro ministro degli Esteri, ma non solo, che non hanno nemmeno dato il via a un’operazione militare, ecco, prendere in seria considerazione le loro parole sarebbe un dovere elementare. Verifichiamo: una volta, due, tre. Certo, se dovessero mai svicolare, fatte le verifiche, e spiegarci che l’ingresso di tanti russi nei confini ucraini fosse dovuto al fatto che il loro direttore dell’Agenzia delle Entrate vi aveva spedito decine di migliaia di funzionari scivolando su un enorme malinteso, questo no, questo potrebbe perfino voler dire che intendevano proprio prenderci per il culo.