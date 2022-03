Bersani e i paragoni storici azzardati su Metternich e Putin

La guerra in Ucraina sta producendo uno strano fenomeno, di riscrittura della storia per spiegare dove l’Occidente ha sbagliato con la Russia. E quindi per comprendere, se non giustificare, la reazione impetuosa di Vladimir Putin. La narrazione più diffusa, da anni propagandata dal Cremlino e ora ripetuta anche da noi, è quella di una presunta promessa, poi tradita, degli Stati Uniti alla Russia (o all’Urss) di non espansione della Nato a est. Una promessa che però non è mai stata tradita perché non è mai esistita.

