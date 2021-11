Pensa se Fico fosse presidente della Camera... Ops!

Visti i tempi che corrono, il popolo del quale siamo parte e delegati nostri di tal calibro (senza fare nomi, tipo Casellati)...

Personalissima digressione figlia di incompetenza senz’altro, di superficialità, di insensibilità e di particolarissima volgarità del cuore, tanto più se pronunciata nel giorno successivo a quello, magari non l’unico, di esplicita attenzione dedicata alle donne. Il Foglio non c’entra, intendo dire, è che non riesco io, che non mi trattengo. Venendo al sodo: fai appena in tempo a vedere la signora Elisabetta Casellati mentre prende per l’ennesima volta la parola in quanto presidente del Senato, la parola, ho detto, non ho detto il concetto, che viene al volo da cacarti sotto. Capiterà mica, dati i tempi che corrono, il popolo del quale siamo parte e delegati nostri di tal calibro, facciamo pure un nome a caso: Lollobrigida, che finiremo con un mamozzo alla Roberto Fico presidente della Camera?