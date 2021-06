Le capocce di marmo dei 5 stelle

Giorno della verità per il Movimento. Se Grillo e Conte implodono, la Raggi avrà altro di che preoccuparsi oltre le buche

Giorno della verità per il M5s. Il fondatore è atteso a Roma per incontrare i gruppi parlamentari e poi l’ex premier. L’obiettivo è trovare un accordo sul ruolo di entrambi nel nuovo Movimento. Altrimenti il rischio sarà l’implosione. E se implodono sia uno che l’altro mica solo le strade, cara la nostra Raggi sotto elezioni, perché può andare a finire che due capocce di marmo come quelle ti spaccano anche i muri.

