Zingaretti, chiaro come una prostatite

Nicola Zingaretti: “Sosteniamo da sempre la riduzione del numero dei parlamentari, tuttavia, per votare Sì, abbiamo chiesto modifiche dei regolamenti parlamentari e una nuova legge elettorale, per scongiurare rischi di distorsioni della rappresentanza e tutelare adeguatamente i territori, il pluralismo e le minoranze”. Chiaro come una prostatite.