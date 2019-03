Che fare sul caso Giulia Sarti?

Caso Giulia Sarti. Che fare? Criticare l’articolo di Giuliano Ferrara di ieri sulla farsa della privacy nella Repubblica grillina? O convenire? Prendere le distanze dal pezzo del venerato maestro per l’impeto con cui inchioda l’onorevolessa all’esibizione delle zinne? O farlo proprio? Rifuggire dallo spirito allo zolfo con cui Ferrara denuncia l’indignazione femminista dest-sinist avanti marsch per il corpo violato nel revenge porn? O presidiare con identico spirito? E infine. Biasimare il linguaggio del Fondatore a proposito della gestione grilloide delle “finanze pubiche (oops, volevo dire pubbliche)”? Oppure applaudire, affiancare e, come si dice, battere il ferro finché è in calore?