Inizio rigoglioso della primavera. Fatto?

Mal di denti, puntura nel palato, ahia, sorrisino imbecille del dentista, altra anestesia, trapano, antibiotici, ascesso alla mandibola, febbriciattola, coperte, insonnia, incoraggiamenti notturni sul genere “non pensarci, dai, prova a dormire”, ma vaffanculo, l’hai detto a me? siamo noi due, me ne vado a dormire di là, progetti per quanto piccoli finiti nel cesso, litigi inaspettati per quanto minimi, finito il Martini dry, aggiungici Ronaldo, che in Champions potrà giocare, basta e ne avanza per affacciarti il dubbio che la voce “Inizio rigoglioso della primavera” sia stata contemplata nel Contratto di governo.