Leader del Pd e dove trovarli

Non ce la fate più e siete in grave disagio? Volete risposare le ragioni essenziali che avete come l’impressione di aver perduto? Farvi contagiare dalla necessità di una qualche resistenza? Dall’impulso a reagire, di mettere un alt al risentimento fine a se stesso, ma anche alle umiliazioni patite, all’autocritica cui vorrebbero sottoporvi ogni giorno da che Bersani ha mollato la ditta, e poi recuperare magari qualche energia, e raccogliere il guanto di sfida dei cialtroni dell’uno vale uno, entrati come ultras nella vostra/nostra vita? Lo volete fortemente? Molto fortemente? E un po’ di pazienza, Cristo santo. Vendete intanto il telaio della Formula Uno, accattatevi una Bianchina e girate per i licei alla ricerca del vero leader ma non troppo. Che nel frattempo Polito incontra Della Loggia, studiano insieme le nuove Corn Laws e poi Cazzullo vi fa sapere.